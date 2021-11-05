«Он будет расти окруженным любовью»: Константин Ивлев готовится стать отцом

Возлюбленная Константина Ивлева – Валерия – находится на четвертом месяце беременности.

Жена ведущего программ «Адская кухня», «На ножах» и «Битва шефов» призналась, что готовится стать мамой.

«Конечно, я очень долго ждала этой беременности. Мне почти 30 лет, и этот малыш станет для нас очень долгожданным ребенком. Он будет расти окруженным любовью, да и уже сейчас он ей окружен. По-другому и не может быть в семье, где любовью наполнено абсолютно все», – призналась жена Ивлева.

Валерия убеждена, что Константин станет идеальным папой.

«Я чувствую себя прекрасно и с нетерпением жду, когда мы познакомимся с нашим ребенком. А уж в том, что Константин, такой грозный в телепрограммах, будет самым заботливым, ласковым и любящим отцом, я даже не сомневаюсь», – заявила Валерия в беседе 7days.ru.

Ранее Константин Ивлев признался, что смог похудеть за год на 30 килограммов. При этом шеф-повар уверяет, что не прилагал больших усилий для этого.

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