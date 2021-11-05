«Приносит семье и друзьям боль»: Дмитрий Дюжев высказался после скандала с «показом» Валентина Юдашкина

Артиста обвинили в непристойном поведении на модном мероприятии. Но позже выяснилось, что показа модельера просто не было.

Среди последних публикаций личного микроблога Дмитрия Дюжева появилась реакция артиста на скандал о нем.

Дмитрий Дюжев уверяет, что его не выгоняли с показа друга семьи Валентина Юдашкина. Потому что этого мероприятия просто не было.

«Как жаль, что профессия журналиста в наши дни начинает превращаться в фарс и подлость. Можно придумать любой инфоповод и выдать его за сенсацию. После отказа от участия в желтопрессном скандальном шоу, я получил «ответ» в виде сфабрикованной, унизительной и оскорбительной статьи в мой адрес и адрес моих любимых, глубоко уважаемых друзей», – признался Дюжев.

«Это никоем образом не скажется на наших отношениях с семьей Юдашкиных, но в очередной раз заставляет меня оправдываться за причиненный моей репутации вред, приносит моей семье и друзьям боль, заставляет терять предложения и работу. Дорогие коллеги, мне кажется, пора переставать оставлять это безнаказанным», – добавил Дмитрий.

Напомним, ранее СМИ заявили о скандале на показе Валентина Юдашкина. Журналисты уверяли, что Дмитрий Дюжев оскорбил своего друга и с позором покинул торжество.

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