«Ба! От фотошопа аж будуар за спиной поплыл»: пассия Тимати с неописуемо узкой талией блеснула грудями в дырке купальника

В Storeis микроблога юная пассия рэпера Тимати поделилась свежим сексапильным снимком, позировав в отеле. 19-летняя киевлянка нарвалась на волну хейта из-за слишком «идеального» селфи. Многие поклонники предположили, что возлюбленная музыканта переборщила с фотошопом. Так, фанатам Саши Дони показалось, что умывальный столик за спиной красавицы-блондинки «поплыл» от ретуши, когда пассия бизнесмена пыталась «сузить свою и без того тонкую талию».

«Ба! От фотошопа аж будуар за спиной поплыл», «Что-то раковина волной пошла, видимо, ваша талия ее раздавила», «Ну и смехота! Один фотошоп, фотошопом погоняет», «Зачем так талию сузили?? Выглядит неестественно совсем», «Эта дыра в купальнике просто бомба! Низ груди виден почти полностью», «Вся как кукла Барби», «Ну а теперь давайте снимок а-ля натюрель», «Такой талии в природе не бывает», — писали подписчики на фан-страничке Дони.

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