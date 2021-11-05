«Папа сделал мне короткую стрижку»: Юлия Савичева призналась, что в детстве напоминала мальчика

Артистка комплексовала из-за того, что не нравилась ребятам в школьные годы.

Юлия Савичева вспомнила, как ходила с короткой стрижкой и не нравилась мальчикам. Памятной фотографией из детского альбома знаменитость поделилась на личной странице в Instagram.

Отец будущей поп-дивы сам подстриг малышку. И Юлия еще долго ходила с прической «под мальчика».

«В детстве меня часто путали с мальчиком. Лет в 8 мой папа сделал мне короткую стрижку. Так он тренировался на нас с мамой в парикмахерском деле», – рассказала Юлия.

После долгих лет комплексов Савичева выступила на сцене в бальном платье и с макияжем. Это помогло артистке увидеть себя по-новому. А потом к ней пришла и первая любовь. Но окончательно поверить в то, что она женственная и утонченная, Савичевой помог муж.

«А если честно, то по-настоящему красивой и женственной я почувствовала себя только лет в 25. И всему виной оказался мой муж. Плюс я начала по-другому одеваться. Рождение дочери тоже сильно повлияло на восприятие себя и мира вокруг. Это необъяснимо, но ты будто становишься еще более женственной и привлекательной», – призналась Юлия.

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