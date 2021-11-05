«В твоей силе столько слабости»: Константин Богомолов трогательно поздравил Ксению Собчак с юбилеем

Среди последних публикаций личного микроблога режиссера Константина Богомолова появилась запись, в которой знаменитость поздравил свою любимую женщину с днем рождения.

Константин Богомолов обратился к Ксении Собчак. Хотя 40-летие не празднуют, но пожелания именинникам все же говорят. И режиссер не стал нарушать традиций.

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«В твоем смирении не бывает покорности, но в твоей силе столько слабости. Поэтому в твоей нежности нет лжи. С твоим днем!» – поздравил любимую режиссер.

Фолловеры Богомолова присоединились к словам знаменитости в адрес его жены.

«Лучше и не скажешь! С днем рождения твою и нашу любовь!», «Это самое изысканное поздравление любимой женщины! Хочется тоже быть такой в глазах любимого мужчины! Вдохновили, Константин!», «Умной быть почетно, но сложно… Ксении это удается на сто процентов!! Мудрая женщина выдержит многое!», «Круто сказано!» – написали поклонники Ксении в комментариях под поздравлением.

Напомним, ранее соседка по отчему дому Ксении Собчак рассказала, как росла телеведущая. Знаменитость нравилась соседям по дому.

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