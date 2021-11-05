«Скоро к Тимати на шею так сядет»: пассия звезды «Холостяка» раздвинула «булки», интимно раскинув ноги в шпагате

Саша Дони поделилась в Instagram «горячим» снимком, позировав на поле для игры в баскетбол, только вот «мячики» у 19-летней киевлянки были свои — мягкие и упругие. Их-то красавица-блондинка и продемонстрировала во всей красе, встав в стойку на руках. При этом пассия рэпера Тимати интимно раскинула ноги в разные стороны, похваставшись идеальным шпагатом, который произвел бы впечатление и на Анастасию Волочкову.

«Скоро к Тимати на шею так сядет», «Зачем так булки раздвигать??», «Ой, мама! Весь пирожок обтянула», «Шикарная спортивная форма! Не каждая сможет встать на руки, да и еще и ноги раскинуть так в шпагате», «Тимати залип?? Вон что вытворяет деваха», «Ба! Какие интимные умения! Точно пригодится растяжка», «Есть чем Тимати удивить», — пишут фолловеры.

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