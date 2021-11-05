Огромное облачко с ручками: Анна Нетребко примерила мультяшный пуховик

Артистка прогулялась по бутикам в поисках утепленных модных вещей.

Анна Нетребко не боится быть яркой. Вот и на недавнем шопинге знаменитость отдала предпочтение модному пуховику с принтом «тай-дай» и накидке в виде двух ладошек.

Анна, как и многие знаменитости, для предстоящей зимы выбрала дутый пуховик.

Вот только вместо классического молочного оттенка или привычных фактур Нетребко продемонстрировала объемную куртку с накидкой в виде ладоней. Оперная певица накинула на голову капюшон, который застегивался и образовывал высокий воротник.

Нетребко дополнила образ с теплым пуховиком желтыми джоггерами и черными ботинками из нубука на толстой подошве с небольшим каблучком.

Нетребко выбрала яркий принт «тай-дай». Сиреневые и белоснежные разводы покрывали весь пуховик, создавая эффект пушистого облака на Анне.

Нетребко осталась в восторге от необычной куртки.

Напомним, ранее Анна Нетребко в блестящем пальто цвета ночи пришла на концерт Юсифа Эйвазова. Артистка дополнила образ переливающейся маской и мини-платьем.

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