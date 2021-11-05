«Нет, не надо слов! Не надо паники»: 57-летняя Милявская в монокини со стрингами бухнулась в воду «булками» кверху

В свои 57 лет Лолита Милявская не постеснялась примерить леопардовое монокини со стрингами. Нырнув в бассейн, украинская исполнительница эффектно вильнула пятой точкой, бухнувшись в воду «булочками» кверху. Поклонники пришли в восторг от увиденного. Что не говори, а Лолита и правда — женщина без комплексов.

«Нет, не надо слов! Не надо паники», «Ну крутая», «Вот уж точно — женщина без комплексов», «Ой-ой! Поплавок в стрингах всплыл», «Ну а что?? Вид сочный! Молодец», «Только хорошеет», «Мужа скинула и сразу помолодела! Не ходите девки замуж», «Шикарная!», «Лола как всегда! Выглядит улетно», «Умничка! С юмором», «Про черепашку и триста лет тому назад смешно звучит!!», «Вот так надо жить, а то все пресные ходят с кислыми мордами», «Фигурка шикарная!», «Ни грамма целлюлита», «Ого! Какие пышности», — восхищаются постройневшей фигурой певицы ее поклонники.

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