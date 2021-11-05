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«Местный колорит влияет»: Валерия в белоснежной накидке не стала раздеваться на пляже

Артистка отдыхает с возлюбленным в Дубае.

«Местный колорит влияет»: Валерия в белоснежной накидке не стала раздеваться на пляже
Валерия. Фото: Instagram.com/valeriya

Жена музыкального продюсера Иосифа Пригожина – Валерия – прикрыла болотный купальник молочной туникой, а на голову надела платок в цвет. Знаменитость опубликовала свежий кадр на личной странице в Instagram.

Артистка улетела с возлюбленным в Дубай. Несмотря на разрешенные купальники для туристов, Валерия захотела соответствовать местным жителям и покрыла голову и тело тканью.

«Местный колорит влияет — хочется соответствовать», – подчеркнула Валерия.

Певица закрыла прелести стройной фигуры и купальник защитного цвета молочной накидкой. Валерия завершила пляжный образ платком и солнечными очками. А на ноги надела обувь с открытым мысом под цвет туники.

Фолловеры исполнительницы отметили, что Валерии идет такой стиль.

Валерия. Фото: Instagram.com/valeriya
Валерия в Дубае. Фото: Instagram.com/valeriya

«Красивая, стройная, обаятельная, женственная», «Русская Николь Кидман», «Красавица! Прелесть. Сама нежность», «Шикарно, сохранила себе. Понравилась модель наряда, вы, конечно, очень шикарная женщина, счастья вам», «Валерия, как всегда, на высоте!», – написали поклонники Валерии в комментариях под фото.

Напомним, ранее Валерия подчеркнула стройные ножки платьем-пиджаком с перьями. Стилист осталась довольна модным выбором исполнительницы.

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ВалерияЗвездный стильИосиф Пригожинмода и стильпляжные фотороскошный отдых