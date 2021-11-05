«Местный колорит влияет»: Валерия в белоснежной накидке не стала раздеваться на пляже

Артистка отдыхает с возлюбленным в Дубае.

Жена музыкального продюсера Иосифа Пригожина – Валерия – прикрыла болотный купальник молочной туникой, а на голову надела платок в цвет. Знаменитость опубликовала свежий кадр на личной странице в Instagram.

Артистка улетела с возлюбленным в Дубай. Несмотря на разрешенные купальники для туристов, Валерия захотела соответствовать местным жителям и покрыла голову и тело тканью.

«Местный колорит влияет — хочется соответствовать», – подчеркнула Валерия.

Певица закрыла прелести стройной фигуры и купальник защитного цвета молочной накидкой. Валерия завершила пляжный образ платком и солнечными очками. А на ноги надела обувь с открытым мысом под цвет туники.

Фолловеры исполнительницы отметили, что Валерии идет такой стиль.

«Красивая, стройная, обаятельная, женственная», «Русская Николь Кидман», «Красавица! Прелесть. Сама нежность», «Шикарно, сохранила себе. Понравилась модель наряда, вы, конечно, очень шикарная женщина, счастья вам», «Валерия, как всегда, на высоте!», – написали поклонники Валерии в комментариях под фото.

Напомним, ранее Валерия подчеркнула стройные ножки платьем-пиджаком с перьями. Стилист осталась довольна модным выбором исполнительницы.

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