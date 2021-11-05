«Глаз не оторвать от такой красоты!»: Оксана Федорова в молочном костюме пижамного стиля позавтракала на Кипре

В последних публикациях личного микроблога телеведущей Оксаны Федоровой появилась свежая фотография завтрака знаменитости. Оксана в пижаме и с перламутровым макияжем насладилась утром на Кипре.

Федорова заказала творог, красную рыбу, яичницу, кашу и свежие бублики с свежевыжатым соком на завтрак. Оксана нанесла легкий макияж с переливающимися тенями.

Федорова с волнами на длинных прядях надела белоснежную пижаму и серебристые тапочки Hermes.

«Идеальное утро начинается с улыбки и красивой домашней одежды. Наденьте любимое изделие из шелка или вискозы, заварите крепкий кофе и хорошее настроение обеспечено на весь день», – посоветовала Федорова.

Многие поклонники Оксаны остались в восторге от нежного костюма в пижамном стиле. Они одарили телеведущую комплиментами:

«Глаз не оторвать от такой красоты!», «Божественная», «Вы очень красивая», «Оксана, вы прекрасны, я вами восхищаюсь», «Красиво и нежно».

Напомним, ранее Оксана Федорова в белоснежном пальто и на шпильках вышла на прогулку в Сочи. Знаменитость устроила фотосессию в элегантном образе в нюдовых оттенках.

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