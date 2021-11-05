Не устраивать свиданий дома: на каких условиях Харламов отписал пол-особняка Асмус

Актриса проживает с дочкой в загородном коттедже на Рублевке стоимостью сто миллионов рублей.

Шоумен Гарик Харламов, который в прошлом году развелся со своей женой актрисой Кристиной Асмус, перед разводом поставил ей определенные условия. Только при их соблюдении он был готов отписать бывшей жене пол-особняка. Асмус в итоге на эти условия согласилась.

Одно из главных условий, которое поставил Харламов: Асмус не может устраивать свиданий дома, чтобы не травмировать их общую дочь Настю. Девочка обожает папу.

Сейчас Асмус с дочкой живут в доме на Рублевке. Его стоимость сто миллионов рублей. Домой мужчин, по уверению близких, она никогда не водит.

Напомним, что половина особняка по-прежнему принадлежит Харламову. Гарик оплачивает бывшей жене двух домработниц, повара, водителей, элитную школу для дочки «Президент». Месяц обучения стоит 180 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда».

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