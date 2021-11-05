«С каждой пассией берет на отдых дочку»: маме Тимати пришлось ответить за личную жизнь сына

Популярный рэпер Тимати отдыхает на Мальдивах со своей мамой Симоной Юнусовой, дочерью Алисой и новой возлюбленной Сашей Дони. Присутствие на семейном отдыхе 19-летней модели возмутило подписчиков. «Симона, как вы объясняете Алисе постоянную смену женщин у ее папы?», «Это ужасно! Папа с каждой пассией берет на отдых дочку, знакомит с каждой», «У Алисы перед глазами постоянно меняющиеся женщины, ну куда вы смотрите?» — критикует репера разгневанная аудитория.

«С чего вы взяли, что Алиса идентифицирует девушек? У нас их тут более 100!» — ответила Симона подписчикам в своем Instagram.

Мама репера уверена, что Алисе нет дела до папиной личной жизни. Симона уделяет много времени внучке и публикует ее успехи в личном микроблоге. А что касается пассий популярного рэпера, поклонники Тимати уверены, что Саша Дони — не единственное и не постоянное его увлечение.

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