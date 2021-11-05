«Девушки от него млеют»: экс-концертный директор Воробьева не исключил роман певца с Асмус

Как отметил Леонид Дзюник, музыкант тот еще дамский угодник.

Бывший концертный директор музыканта Алексея Воробьева Леонид Дзюник не исключил, что сейчас у певца роман с актрисой Кристиной Асмус.

«Алексей Воробьев попал в список самых красивых мужчин мира. Он хорош собой, девушки от него млеют. Допускаю, что с Асмус у него что-то есть. Воробьев — тот еще дамский угодник. Но, возможно, решил остепениться». Леонид Дзюник

По слухам, Асмус и Воробьев ведут активную переписку в социальных сетях. Когда исполнитель приезжает на проекты в Россию, то они встречаются с актрисой.

Напомним, что с Алексеем Воробьевым Асмус снималась в фильме «Тайна кумира» еще в 2016 году, тогда между ними ничего не было. Правда, с тех пор Асмус развелась с Гариком Харламовым и сейчас ее сердце, возможно, принадлежит Алексею Воробьеву, сообщает «Комсомольская правда».

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