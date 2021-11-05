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«Звезды сошлись» не выйдут в эфир: Кудрявцева провела время на хоккее после переноса ее программ

Телеведущая отправилась в Америку во время вынужденного простоя.

«Звезды сошлись» не выйдут в эфир: Кудрявцева провела время на хоккее после переноса ее программ
Лера Кудрявцева. Фото: Globallookpress.com

Телеведущая Лера Кудрявцева в Instagram разместила кадр с хоккея. Она последние дни находится в Америке, где посетила матч с участием Александра Овечкина. Знаменитость дружит с семьей хоккеиста.

«Сегодня был день хоккея! Спасибо Настя Шубская и Александр Овечкин за приглашение на игру! Девочки, рада была всех видеть. Ну, а Александр Овечкин естественно лучший. Осталась одна шайба до топ-4 снайперов за всю историю НХЛ».

Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева с подругами
Лера Кудрявцева с подругами. Фото: instagram.com/leratv/

Отметим, что у Леры Кудрявцевой сейчас вынужденный простой. Ее программа «Секрет на миллион» не выйдет в ближайшие выходные из-за пандемии. Зрителей не пускают в зал на съемки.

Между тем стало известно, что в ближайшее воскресенье не покажут и еще одну программу, где Лера Кудрявцева ведущая. Это «Звезды сошлись». Ее нет в эфирной сетке канала НТВ. Впрочем, не исключен вариант, что эта программа не выйдет в связи с праздниками.

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Александр ОвечкинАнастасия ШубскаяЛера Кудрявцевапрограмма "Звезды сошлись"Программа "Секрет на миллион"