Есть надежда выйти замуж на принца: какими качествами Кейт Миддлтон завоевала внука Елизаветы II

Кейт Миддлтон познакомилась с будущим мужем в университете в 2001 году. Ходят слухи, что она даже пропустила один вступительный год, чтобы попасть на один курс с внуком Елизаветы II.
Добросердечная Кейт помогала Уильяму по учебе, если ему приходилось пропускать лекции. Также студенты жили в одном общежитии.
«Кейт идеальная соседка по квартире — она устойчивая и надежная, чистая и аккуратная, отличная компаньонка, при этом не слишком болтливая, улыбающаяся и оптимистичная», — такое описание герцогини дал королевский автор Роберт Лейси в интервью The Sun.
Такая девушка не могла не привлечь наследника престола. После смелого выхода Кейт на подиум во время студенческого благотворительного показа мод в элегантном платье девушка покорила сердце Уильяма.
В 2002 году принц предложил Миддлтон жить вместе. В 2011 году состоялась королевская свадьба. Сегодня монаршая пара счастлива в браке и воспитывает троих детей.
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