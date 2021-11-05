«Вот дорогой, специально для тебя»: Галкин заглянул на кухню, а там Алла готовит для него домляму по-узбекски из барашка

В своем микроблоге шоумен Максим Галкин делился редкими домашними кадрами, «подловив» Аллу Пугачеву у плиты. После съемок Примадонна встречала мужа горячим ужином, который она приготовила специально для него.
Певица побаловала молодого возлюбленного национальными блюдами узбекской кухни, поставив на плиту казан с домлямой (Готовится быстро и вкусно! Ингредиенты: говядина (можно баранину), лук, морковь, помидоры, болгарский перец, — Прим. ред.). Алла Борисовна слывет гостеприимной хозяйкой, она любит готовить, но делает это крайне редко.
Ведь у артистки есть помощницы по хозяйству, так что стоять у плиты у нее нет никакой надобности. Однако для Максима певица все-таки постаралась и приготовила для него вкусное блюдо.
«Вот дорогой, специально для тебя — домляма (национальное узбекское блюдо, — Прим. ред.)», — похвасталась Пугачева.
«Ой посмотрите, Алла сделала домляму», — с восторгом отметил Максим.
«Баранина мягонькая, морковка, картошка, молодая капуста», — перечислила ингредиенты блюда Примадонна.
«Класс, спасибо большое», — поблагодарил Аллу шоумен.
«Кушай на здоровье», — скромно ответила певица, наградив Максима воздушными поцелуями.
«А я уже попробовал, вы не представляете, как это вкусно, пойду еще тот кусочек съем», — добавил муж Аллы.
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