«Рядом же Алекса, а ей всего 15 лет»: Титов рассказал о сексе с Волконской на «Фабрике звезд»

Как отметил исполнитель, их отношения развивались сумбурно и очень быстро.

Музыкант Юрий Титов в интервью Teleprogramma.pro вспомнил свои отношения с певицей Евгенией Волконской на проекте «Фабрика звезд».

По его словам, их любовная связь была сумбурной и быстрой. Женские и мужские комнаты располагались на проекте совсем рядом. В мужской, к примеру, кровати стояли напротив друг друга, а рядом была стенка. Как отметил Титов, их с Волконской мозги так расплавились, что они умудрились зайти вместе с женскую комнату.

«Я не буду рассказывать о том, что произошло дальше. Такие вещи можно совершить только в 19 лет. Потом продюсеры мне говорили: «Юра, ты с ума сошел. Рядом же Алекса, а ей всего 15 лет». Юрий Титов

Напомним, что отношения Волконской и Титова были скоротечными. Тем более, что у певицы «на воле» был парень.

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