«Батюшки! Вокруг народ аж собрался»: Пугачева в летящей васильковой юбке съела мороженное в парке

Эти редкие кадры с Примадонной были сделаны еще летом. А позже они появились на фан-страничке певицы в Instagram.

Алла Пугачева хотя больше и не дает концерты, все равно остается любимицей публики. Стоит Примадонне появиться на людях, как тут же около нее собирается толпа. На фанатской страничке певицы в Instagram появились редкие летние кадры Аллы Борисовны, которая прогуливалась по парку. Жена шоумена Максима Галкина никак не ожидала, что ее появление на публике вызовет такой ажиотаж. Прохожие стали останавливаться и с любопытством разглядывать артистку.

Надо отдать должное, Примадонна не так часто выходит на люди. Большую часть времени она проводит в подмосковном особняке в деревне Грязь со своими детьми — двойняшками Гарри и Лизой.

На прогулку с мужем шоуменом Максимом Галкиным певица отправилась в небесно-голубом свитере и легкой шифоновой струящейся васильковой юбке. Изюминкой образа Примадонны стали кеды. А сама певица угощалась мороженным, совершенно не обращая внимание на любопытную толпу.

«Батюшки! Вокруг народ аж собрался», «Люди мимо Аллы пройти не могут! Все-таки звезда», «Ну а чего, собственно, все ожидали?? Когда сама Аллуся вышла в парк, все тут как тут! Набежали», «Ба! Народ вокруг подсуетился, как увидели, что это Макс с Аллой, небось, опешили», — шутят фолловеры.

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