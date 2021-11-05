«Съемки отменены»: Мартиросян объяснил, почему из эфира убрали «Игру» и «Секрет на миллион»

По словам шоумена, он, как и все, будет ждать позитивных новостей.

Шоумен Гарик Мартиросян в Instagram объяснил, почему в ближайшее время не будет выходить полюбившийся зрителям проект «Игра», а также такие шоу, как «Суперстар! Возвращение» и «Секрет на миллион».

«Официально! «Холдинг «Газпром-медиа» принял решение об ограничении съемочных процессов шоу и программ из-за пандемии. Такой режим работы распространяется на студийные и павильонные съемки, в число которых входят «Суперстар! Возвращение», «Секрет на миллион» и другие шоу, в которых полный зрительный зал предусмотрен форматом проекта или франшизным договором». Гарик Мартиросян

По словам Мартиросяна, все шоу приостанавливаются до стабилизации эпидемиологической ситуации. Как он заметил, в шоу «Игра» полный зрительный зал – неотъемлемая часть, но собрать его сейчас невозможно. Он сказал, что будет ждать позитивных новостей в дальнейшем.

Напомним, что шоу «Игра» не выйдет в предстоящие выходные. Ранее было озвучено, что причина кроется именно в непростой эпидемиологической ситуации в Москве.

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