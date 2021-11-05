Говорят, надругался в 1955-м: Кирка Дугласа после смерти обвинили в изнасиловании американской актрисы

Актера Кирка Дугласа, которого уже нет в живых на этом свете, обвинила в изнасиловании младшая сестра покойной актрисы Натали Вуд Лана.

Как отметила Лана, это случилось в 1955 году на съемках картины «Искатель». Кирк Дуглас тогда изнасиловал ее сестру. В то время Натали было 18 лет, самому же Кирку Дугласу – известному и любимому к тому моменту не только в США, но и во всем мире актеру – 39.

Отметим, что на откровения Лана Вуд решилась в своей новой авторской книге. Лишь спустя много лет после изнасилования Натали все рассказала сестре, заявив, что Дуглас причинил ей страшную боль, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что Кирк Дуглас ушел из жизни в прошлом году. Натали Вуд уже давно нет в живых. Она погибла в 1981 году. Звезда утонула во время плавания на яхте. Ей было всего 43 года.

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