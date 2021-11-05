Говорят, надругался в 1955-м: Кирка Дугласа после смерти обвинили в изнасиловании американской актрисы

Актера Кирка Дугласа, которого уже нет в живых на этом свете, обвинила в изнасиловании младшая сестра покойной актрисы Натали Вуд Лана.
Как отметила Лана, это случилось в 1955 году на съемках картины «Искатель». Кирк Дуглас тогда изнасиловал ее сестру. В то время Натали было 18 лет, самому же Кирку Дугласу – известному и любимому к тому моменту не только в США, но и во всем мире актеру – 39.
Отметим, что на откровения Лана Вуд решилась в своей новой авторской книге. Лишь спустя много лет после изнасилования Натали все рассказала сестре, заявив, что Дуглас причинил ей страшную боль, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что Кирк Дуглас ушел из жизни в прошлом году. Натали Вуд уже давно нет в живых. Она погибла в 1981 году. Звезда утонула во время плавания на яхте. Ей было всего 43 года.
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