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«Мохнато? Бугорок торчком»: Каменских в «голых» стрингах сексапильно поделила свой «пирожок» надвое

Украинская дива на пляже показала всю красоту своего «дородного» тела.

«Мохнато? Бугорок торчком»: Каменских в «голых» стрингах сексапильно поделила свой «пирожок» надвое
Настя Каменских. Фото: Instagram.com/ kamenskux

Настя Каменских знает все свои лучшие пляжные позы в мини-бикини. Примерив соблазнительный купальник из сжатой ткани украинская дива плотно утянула «голыми» стрингами свой «заветный треугольник». А лифом-шторкой возлюбленная рэпера Потапа прикрыла аппетитную «сочную» грудь, показав всю красоту своего пышного звездного тела.

Певица Настя Каменских
Настя Каменских в алых стрингах из сжатой ткани плотно утянула свою топорщащуюся «розу». Фото: Instagram.com/kamenskux

«Мохнато? Бугорок торчком», «Султанская наложница! Весь гарем бы переполошила», «Трусики зачетные, весь свой пирожок выпятила», «Что у вас там под тряпицей так топорщится??», «Ракушку стали выставлять на всех снимках!! Что за реклама белья??», «Муж-то на это как смотрит??» — пишут фолловеры.

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