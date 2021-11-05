«Мохнато? Бугорок торчком»: Каменских в «голых» стрингах сексапильно поделила свой «пирожок» надвое

Украинская дива на пляже показала всю красоту своего «дородного» тела.

Настя Каменских знает все свои лучшие пляжные позы в мини-бикини. Примерив соблазнительный купальник из сжатой ткани украинская дива плотно утянула «голыми» стрингами свой «заветный треугольник». А лифом-шторкой возлюбленная рэпера Потапа прикрыла аппетитную «сочную» грудь, показав всю красоту своего пышного звездного тела.

«Мохнато? Бугорок торчком», «Султанская наложница! Весь гарем бы переполошила», «Трусики зачетные, весь свой пирожок выпятила», «Что у вас там под тряпицей так топорщится??», «Ракушку стали выставлять на всех снимках!! Что за реклама белья??», «Муж-то на это как смотрит??» — пишут фолловеры.

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