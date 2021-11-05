«Когда мужчина расслабляется, у него включаются инстинкты»: Сябитова — о связи Малафеева и Долматовой

Как отметила телесваха, вратарь забавно «промяукал», что у него ничего не было с блогером.

Телесваха Роза Сябитова высказалась о связи вратаря Вячеслава Малафеева и блогерши Айзы Долматовой на шоу «Звезды в Африке».

«Когда мужчина расслабляется, у него включаются инстинкты. Хоть он и промяукал, что ничего не было, но в женскую ловушку все же попался, – то одна на коленях у него сидит, то вторая прижалась». Роза Сябитова

Напомним, что во время съемок шоу Айза Долматова интересовалась у Вячеслава Малафеева, сколько у него было половых партнеров. Она откровенно флиртовала со спортсменом.

Позже Вячеслав Малафеев отмечал, что он бы никогда себе не позволил изменять жене. По его словам, у него существуют определенные рамки, через которые он переступать никогда не будет, сообщает «Собеседник».

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