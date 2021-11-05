Привет из 90-х: Клава Кока в бежевом костюме с логопринтом покрасовалась перед камерой

Стилист Калина Голубева назвала звезду потрясающей в этом образе.

Певица Клава Кока давно стала иконой стиля для своих поклонников. Девушка старается наряжаться ярко и стильно, не забывая о трендах.

Моду на 90-е красотка Кока поддержала в новом образе – монохромном аутфите, состоящем из оверсайз-джемпера и юбки-карандаш. Стилист Калина Голубева прокомментировала модный выбор звезды.

«Амбициозная, творческая, яркая Клава Кока выглядит потрясающе в таком наряде из капсульной коллекции, громкой коллаборации бренда Ким Кардашьян, Skims и Fendi. Обратите внимание как ненавязчиво можно подчеркнуть природную сексуальность девушки используя благородную длину платья и тотальный бежевый в образе. Очень красивые сандалии (босоножки) на скульптурном каблуке в виде буквы F — напоминание о дерзких 2000-х», — отметила стилист.

Многих может насторожить обилие логотипов на фактурах элементов образа, но это такой привет из 90-х, подчеркнула стилист. Дело в том, что сейчас снова вернулась логомания, подчеркивающая статус обладателя брендовой одежды.

Справка Teleprogramma.pro:

Калина Голубева — имидж-стилист. Обучалась в UStyle School, также получила высшее образование на факультете психологии БИЭПП. Имеет опыт работы в сфере Lux, работала с брендами Ralph Lauren, Loro Piana, Giorgio Armani, Dolce Gabbana. В данный момент занимается частной практикой в работе по стилю.

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