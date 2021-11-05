«Театр стремительно катится в сторону «продюсерского центра»: Певцов высказался о «Ленкоме»

По словам актера, сейчас в моде «дешевые антрепризки».

Актер Дмитрий Певцов заявил, что с уходом из жизни худрука «Ленкома» Марка Захарова жизнь театра кардинально изменилась не в лучшую сторону.

Особенно Певцову обидно, что из репертуара почти молниеносно за последнее время пропали постановки Марка Захарова. Вводы новых исполнителей в «Ленкоме» происходят массово и без участия режиссера.

«Есть ощущение, что театр стремительно катится в сторону… «продюсерского центра», дешевых антрепризок. С директором Марком Борисовичем Варшавером отношения рабочие». Дмитрий Певцов

Напомним, что Дмитрий Певцов уже много лет служит в театре «Ленком». Он считается одним из ведущих актеров, сообщает «Собеседник».

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