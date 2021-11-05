«У нас была просто ссора»: Ольга Серябкина объяснила, почему не общается с Егором Кридом

По словам исполнительницы, сейчас они не поддерживают с рэпером никаких отношений.

Певица Ольга Серябкина во время беседы на Ютуб-блоге FAME TV объяснила, почему сегодня не поддерживает отношений с рэпером Егором Кридом.

По ее словам, сейчас с Кридом они не общаются. В свое время они, как выразилась Серябкина, очень сложно находили контакт на съемках клипа «Если ты меня не любишь». Рэпер даже не хотел работать в тандеме с исполнительницей.

У Серябкиной спросили, не причина ли в том, что она отказалась переспать с Кридом.

«Это не я сказала. У нас была просто ссора». Ольга Серябкина

Напомним, что после выхода клипа «Если ты меня не любишь» Серябкина назвала Крида «самым попсовым артистом». Ходили слухи, что звезды сильно поругались.

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