«У нас была просто ссора»: Ольга Серябкина объяснила, почему не общается с Егором Кридом

Певица Ольга Серябкина во время беседы на Ютуб-блоге FAME TV объяснила, почему сегодня не поддерживает отношений с рэпером Егором Кридом.
По ее словам, сейчас с Кридом они не общаются. В свое время они, как выразилась Серябкина, очень сложно находили контакт на съемках клипа «Если ты меня не любишь». Рэпер даже не хотел работать в тандеме с исполнительницей.
У Серябкиной спросили, не причина ли в том, что она отказалась переспать с Кридом.
«Это не я сказала. У нас была просто ссора».
Напомним, что после выхода клипа «Если ты меня не любишь» Серябкина назвала Крида «самым попсовым артистом». Ходили слухи, что звезды сильно поругались.
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