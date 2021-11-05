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Очень уместно: жена Стаса Михайлова вышла в свет в пижаме

В том время как другие светские львицы носят комплект дома, Инна Михайлова решила выгулять его на вечеринку.

Очень уместно: жена Стаса Михайлова вышла в свет в пижаме
Стас и Инна Михайловы. Фото: Global Look Press

Семейство музыканта Стаса Михайлова отдыхает в Дубае. В первые дни ноября там проходил фестиваль с участием российских дизайнеров, спортсменов и артистов. И на вечеринку вместе с мужем пришла жена Инна Михайлова.

Красавица-блондинка не постеснялась выйти в свет в пижаме. Хоть тренд на бельевой стиль уже прошел, модница не постеснялась надеть настоящий домашний комплект.

Инна Михайлова (в центре). Фото: instagram.com/inamikhaylova/

Потому что точно такой же костюм другая известная светская львица Ида Достман носит исключительно дома. Она по просьбе своих подписчиков как раз показала, как выглядит в повседневности в родных стенах.

Ида Достман. Фото: instagram.com/idadostman/

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