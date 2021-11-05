Очень уместно: жена Стаса Михайлова вышла в свет в пижаме

В том время как другие светские львицы носят комплект дома, Инна Михайлова решила выгулять его на вечеринку.

Семейство музыканта Стаса Михайлова отдыхает в Дубае. В первые дни ноября там проходил фестиваль с участием российских дизайнеров, спортсменов и артистов. И на вечеринку вместе с мужем пришла жена Инна Михайлова.

Красавица-блондинка не постеснялась выйти в свет в пижаме. Хоть тренд на бельевой стиль уже прошел, модница не постеснялась надеть настоящий домашний комплект.

Потому что точно такой же костюм другая известная светская львица Ида Достман носит исключительно дома. Она по просьбе своих подписчиков как раз показала, как выглядит в повседневности в родных стенах.

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