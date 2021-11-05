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В лучах солнца: Кошкина в одной футболке соблазнительно сверкнула упругими бедрами на рассвете

Актриса и телеведущая Яна Кошкина отдыхает на Сейшелах.

В лучах солнца: Кошкина в одной футболке соблазнительно сверкнула упругими бедрами на рассвете
Яна Кошкина. Фото: Global Look Press

Звезда шоу «Однажды в России», телеведущая Яна Кошкина с отцом отдыхает на Сейшелах. Туда актриса перебралась после неудавшегося отпуска на Мальдивах – постоянно ливший дождь и отсутствие солнца омрачили первую неделю каникул.

Но с переменой места все наладилось, и красотка спешил поделиться солнечными снимками с отдыха. Она встала с первыми лучами солнца, чтобы встретить рассвет, и, позируя в одной футболке, сверкнула упругими бедрами прямо в камеру.

Яна Кошкина. Фото: instagram.com/yana_koshkina_official/

Кстати, не одна Кошкина сейчас отдыхает за границей. Многие селебрити решили на праздничные выходные развеяться. Например, Анастасия Волочкова уже загорела в Турции, а Юлия Паршута с мамой отдыхает в Дубае.

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