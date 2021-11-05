Ведет закрытый образ жизни в Германии: почему дочь Кириллова не появилась на похоронах отца

Анна не без оснований посчитала, что для нее большой риск приезжать в Россию в пандемию.

Дочь легендарного диктора Игоря Кириллова Анна, которой уже 60 лет, не приехала проститься с отцом. Это сразу же породило волну слухов, якобы у нее были натянутые отношения с телеведущим.

На самом деле фрау Анна, которая давно живет в Германии, чуть ли не ежедневно созванивалась с папой. До перевода в реанимацию они общались по видеосвязи. Кириллов не раз говорил, что очень скучает по дочери.

Сейчас Анна Кириллова живет в городе Дессау. Это в 140 километрах от аэропорта в Берлине. Она ведет закрытый образ жизни. Дочь Кириллова посчитала, что приезжать в Россию в пандемию очень опасно для нее. При этом она до сих пор не находит себе места из-за смерти любимого папы, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что дочь Анна появилась на свет у Игоря Кириллова в первом браке. В свое время она окончила консерваторию. Была замужем за оперным певцом. Позже с мужем она рассталась.

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