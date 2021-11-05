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«Разница в возрасте не имеет значения»: Дмитрий Маликов – о жене, которая старше его на семь лет

Уже почти 30 лет он счастлив в браке с Еленой Изаксон.

«Разница в возрасте не имеет значения»: Дмитрий Маликов – о жене, которая старше его на семь лет
Дмитрий Маликов с женой. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Дмитрий Маликов в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» высказался об отношениях с женой Еленой Изаксон, которая старше его на семь лет.

Дмитрий Маликов
Дмитрий Маликов. Фото: Globallookpress.com

«Мы так давно вместе, что уже просто срослись. С 1992 года. У нас в следующем году будет 30 лет нашей совместной жизни. Разница в возрасте не имеет значения».

Дмитрий Маликов

Как отметил Маликов, в отношениях имеют значения чувства, эмоции, взаимопонимание и взаимопроникновение. «Чтобы было хорошо и комфортно друг с другом. Вот это важно», — заметил Дмитрий Маликов.

Напомним, что у Дмитрия Маликова и Елены Изаксон есть совместная дочь Стефания и сын Марк. Кроме того, у Изаксон есть дочь от предыдущих отношений.

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