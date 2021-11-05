С друзьями можно без косметики: 72-летняя Пугачева наведалась в гости с «голым» лицом

Алла Пугачева давно оставила сцену, чтобы больше времени проводить с семьей. У нее подросли двойняшки от Максима Галкина, Лиза и Гарри, детям по восемь лет и они учатся во втором классе. Периодически Примадонна выходит в люди, и тогда у поклонников появляется шанс увидеть любимицу.

Но больше везет, конечно, друзьям Аллы Борисовны. С давними приятелями и приятельницами звезда видится очень часто. На одну из посиделок Пугачева пришла и вовсе без макияжа. В кругу подруг она запечатлелась на память с «голым» лицом – тренд на естественность и отказ от косметики привлек и Примадонну.

Кстати, многие знаменитости периодически предстают перед своей многомиллионной аудиторией без косметики. Например, 53-летняя певица Валерия не раз снимала себя на фото и видео, демонстрируя фолловерам в Сети свой свежий вид.

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