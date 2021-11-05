«Груди больше головы»: юная пассия Тимати явила миру мокрый пышный бюст в купальнике

Уже неделю поклонники пристально следят за Тимати и его новой подругой на Мальдивах, с которой тот иногда пересекается на острове. Дело в том, что музыкант взял на отдых маму с дочкой, но и о юной пассии не забыл. Так что периодически влюбленные появляются друг у друга в stories.

Саша Дони, тем временем, снова взбудоражила подписчиков, армия которых день ото дня множится. 19-летняя киевлянка показала крупным планом бюст в синем бикини, по которому стекают, блестя на солнце, струйки воды.

Виды столь внушительных форм повергли некоторых фолловеров в исступление.

«Груди больше головы», «За чем в 19 лет такие силикони», «Искусственная кукла», «Шикарное фото! Хорошего отдыха!», «Красивая», «Ну зачем делать такие с.., они все равно живут отдельно от тебя», «Грудь мне кажется идеально сделана», — обсуждают в комментариях фото.

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