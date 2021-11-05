Леди в черном: Бабкина в платье-пиджаке с атласным лацканом и изящных перчатках появилась перед камерой

Надежда Бабкина продолжает готовиться к грандиозному шоу в честь 45-летия своего ансамбля «Русская песня». Звезда еще в весной обещала поклонникам нечто феерическое, но пока конкретных дат не назвала – виной всему пандемия коронавируса.

Но работа кипит, и Бабкина приоткрывает завесу тайны у себя в микроблоге. Накануне коллектив устроил фотосессию в народных костюмах.

Сама «казачка Надя» позировала также в тотальном черном платье-смокинге с асимметричным атласным лацканом, визуально стройнящим фигуру звезды, и в туфлях на шпильке с перемычкой. Руки звезды украсили полупрозрачные перчатки.

Напомним, Надежде Бабкиной 71 год. В год начала пандемии коронавируса звезда угодила на больничную койку с тяжелой формой болезни. Ее буквально вытащили с того света – у нее был высокий процент поражения легких.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!