Вот-вот станет видно: обнаженная подруга Тимати обмоталась полотенцем, но оно предательски сползло с груди

Новая возлюбленная Тимати, киевлянка Саша Дони, сейчас отдыхает на Мальдивах. поклонники уверены, что она проводит время с рэпером, ведь он тоже там – собрал на серф-кэмп команду единомышленников, учит их стоять на доске, а также вместе развлекается на вечеринках после заката.

Красотка Саша Дони стала активнее общаться с подписчиками, коих все прибывает и прибывает. На этот раз девушка вышла в stories с видеорекламой. При этом, новоиспеченная инстадива предстала перед камерой в одном полотенце, явив взору людей свои внушительные полушария.

В процессе беседы на камеру красотка не заметила, как «бандо» стало сползать – еще бы чуть-чуть, и люди увидели бы уже «вишенки» груди.

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