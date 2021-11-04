Акцент на загар: Кети Топурия в шелковых шортах и бра с декольте покрасовалась в Дубае

Кети Топурия является солисткой группы «А’Студио». Она исполняет песни таким тембром, что многие коллеги ее сразу узнают. А вот поклонники любят ее еще и за особенный стиль в одежде. Артистка умеет подбирать наряды, которые скрывают изъяны ее фигуры.

Ко всему прочему, она в этом году стала мамой во второй раз. Если во время беременности звезда скрывала живот, нося оверсайз, то теперь все чаще подчеркивает свои достоинства.

Этой осенью многие селебрити уехали отдыхать в Дубай. Решила провести там время с мужем Львом Деньговым и Топурия. Она на днях выступила там перед публикой.

А вот накануне певица устроила с мужем свидание в пустыне. По всей видимости, супруги не собираются скучать. На этот раз Кети снова похвасталась нарядом перед тем, как отправится гулять. Она облачилась в бра с декольте и шелковые шорты, которые дополнила рубашка.

Особое внимание артистка уделила обуви. Она показала черные чешки.

«Это самая удобная обувь в мире», — заверила звезда.

Наряд подчеркнул не только ее стройную фигуру, но и загар. Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие одарили ее комплиментами. «Такая красивая», «Ваши наряды всегда бесподобны», «Какая ты классная», «Какое у вас роскошное декольте», «Ну вы просто эталон стиля», — прокомментировали пост подписчики.

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