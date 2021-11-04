Копия мамы: Водянова предстала на публике с дочкой в одинаковых сливочных комбинезонах

Модель посетила выставку в Дохо, где ее сын Лукас презентовал первую в мире полностью компостируемую биоразлагаемую хирургическую маску.

Наталья Водянова прославилась на весь мир как топ-модель. Она уже давно умело совмещает работу и материнство. Одно время у российской красавицы был роман с британским лордом Джастином Портманом. Она даже родила от него троих детей, но в итоге они расстались. Но потом Наталья сблизилась с французским миллиардером Антуаном Арно. Ему она подарила сыновей Максима и Романа. Влюбленные вместе 10 лет, но лишь в 2020 году они сыграли свадьбу.

Этой осенью Водянова много времени уделяет семье. Она ездила в Венецию с мужем, а также возила наследников в Диснейленд. Но на днях модель отправилась в Катар, где состоялась церемония награждения Fashion Trust Arabia. Там она увиделась со многими коллегами, даже с Наоми Кэмпбелл.

Оказалось, что Наталья приехала с детьми. Она поддержала старшего сына Лукаса, который не так давно занялся собственным бизнесом. Он создает обувь и одежду собственного бренда. При этом лишь в сентябре наследник звезды посутпил в вуз и теперь учится вдали от дома.

В Доха он представил одну из разработок своей фирмы. На презентации Водянова появилась с дочкой Невой. Они оделись в одном стиле, выбрав сливочные комбинезоны. Только модель дополнила его поясом и босоножками, а ее наследница выбрала ботинки и сумку карамельного цвета.

«Виктор Портамн презентует первую в мире полностью компостируемую биоразлагаемую хирургическую маску. P.S. Большое спасибо модельеру Абло Вирджил за экскурсию по вашей невероятной выставке в Дохе, вдохновляющей новое поколение молодых креативщиков», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие также отметили, что дочка растет ее точной копией, а сын возмужал.

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