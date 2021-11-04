Регина Тодоренко показала, как оставаться модной даже в утепленном образе

Жена Влада Топалова – Регина Тодоренко – продемонсрировала трендовый образ на осень. Фото нового лука знаменитость опубликовала в Stories личного микроблога.

Тодоренко отдала предпочтение многослойности, выбрав лонгслив в горизонтальную полоску. Сверху Регина надела темно-синюю куртку и накинула шарф молочного цвета с оливковыми вставками.

Телеведущая завершила образ черными кюлотами и сапогами на рельефной подошве с квадратным мысом.

Регина взяла большую сумку Valentino прямоугольной формы под цвет шарфа. Знаменитость подвела губы темно-красной помадой и собрала волосы в низкий пучок.

Отметим, что Тодоренко – не единственная, кто выбирает многослойность. Дочь модельера Валентина Юдашкина тоже обожает такой тренд. Галина Юдашкина показала образ в одном цвете из множества изделий.

Напомним, ранее Регина Тодоренко позанималась с сыном музыкой. Артистка подчеркнула, что у Майкла есть большое желание стать настоящим музыкантом. Поэтому малыш попросил маму научить играть его на фортепиано.

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