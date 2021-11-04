«Бабуля, я и Тургенев»: Клава Кока устроила «свидание» для родственницы

В последних Stories личного микроблога исполнительницы Клавы Коки появилась фотография с моложавой бабушкой знаменитости.

В выходные Кока решила насладиться семейным отдыхом. Клава доказала, что может веселиться не только с молодыми тиктокерами на музыкальной студии, но и с бабушкой в литературном кафе.

Артистка показала родственницу. Бабушка Клавы в насыщенно желтом берете с козырьком и шарфе в тон выбрала модные очки-авиаторы. Также на ней была молочная кожаная куртка.

А вот сама Клава Кока похвасталась темно-зеленой бейсболкой и черными очками с квадратной оправой. Также певица отдала предпочтение белоснежной худи и курткой в клетку.

После прогулки в солнечных лучах, Клава повела бабушку на ужин в литературное кафе.

«Бабуля, я и Тургенев», – написала Клава.

Напомним, ранее Клава Кока похвасталась обновками коллаборации Fendi и Ким Кардашьян. Артистка надела телесное платье с монограммой знаменитого люксового бренда и добавила к нему сумочку в тон.

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