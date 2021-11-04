«Загадочный макияж»: Анна Седокова показала себя в студенческие годы

Певица Анна Седокова вспомнила, как провалила экзамены в театральном институте. Знаменитость поделилась своей историей на личной странице в Instagram.

Анна рассказала, как с позором убежала с экзаменов. Будущая звезда получила низкие баллы и не поступила. Седоков казалась себе бездарной неудачницей.

«Мне 16. Я поступаю в театральный институт. У меня почему-то черные волосы, хотя нет, я помню. Очень старалась быть красивой, купила краску в овощном за углом и она оказалась черной. У меня что-то с зубами и однозначно с бровями, загадочный макияж гота. Но я искренний ребенок, мечтающий о большой сцене. Но не тут-то было», – вспомнила Анна.

«Я помню, как вся зареванная и сомневающаяся в себе, полностью промокшая от дождя, забирала документы из института. С этими документами я добежала до метро, у меня было 10 минут на то, чтобы подать документы в университет культуры», – заявила Седокова.

Однако позже у Анны получилось стать востребованной певицей. Седокова посоветовала девушкам не сдаваться и идти только вперед.

Напомним, ранее Анна Седокова поддержала тренд на дутые пуховики. Артистка вместе со своим мужем презентовали обновки для зимнего сезона.

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