Бочонок на тренировке: располневшая Пинчук пришла в спортзал, подчеркнув объемные формы в легинсах и кроп-топе

Экс-участник «Дома-2» Арай Чобанян сам взялся тренировать поправившуюся после родов жену.

Бывшие участники «Дома-2» Арай Чобанян и Ирина Пинчук вместе с маленьким сыном Давидом уехали на зиму в Дубай.

Здесь пара сняла роскошную квартиру, за аренду которой платит 280 тысяч рублей в месяц.

В элитном жилом комплексе есть бассейн и фитнес-клуб. Именно туда отправились Ира Пинчук и Арай Чобанян. Пара усиленно тренировалась. Арай – чтобы поддерживать форму, Ирина – чтобы вернуться к формам, подпорченным за время беременности.

В зал молодые родители взяли с собой трехмесячного сына, они по очереди тренировались и присматривали за малышом.

В микроблоге Арай Чобанян поделился видео, на котором запечатлел фрагменты тренировки с Ирой Пинчук.

«Наша первая совместная тренировка. Ох, завтра будет тяжко ей», — подписал он кадры.

На видео пухленькая Ира Пинчук, похожая на бочонок, в коротких легинсах и топике, приседает, качает пресс, прыгает. При этом ее пышная грудь подскакивает высоко, так и норовя освободиться от кроп-топа.

Ира и Арай непрерывно целуются, что делает их тренировку еще горячее и эффективнее.

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