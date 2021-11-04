«Тьфу, смотреть противно»: юная пассия Тимати взорвала Сеть кадром с напряженными ягодицами

Саша Дони в настоящий момент счастливо отдыхает на Мальдивах в компании своего возлюбленного.

Пользователи Сети активно обсуждают новую пассию Тимати Сашу Дони. Светловолосой модели всего 19 лет и ее часто сравнивают с юной Аленой Шишковой, бывшей девушкой рэпера, которая родила ему дочь.

Она такая же худенькая, высокая и тоже блондинка, имеет такие же пухленькие губки и выразительные глаза. И ее Тимати тоже раньше брал с собой на райские острова наслаждаться респектабельной богатой жизнью.

Хейтеры пророчат Саше Дони печальный исход. Ведь после Алены Шишковой Тимати жил с другой моделью – Анастасией Решетовой. Она родила ему сына, и они расстались.

Однако юная возлюбленная Тимати не обращает внимания на языки и словно специально дразнит их горячими кадрами из отпуска – один сексуальнее другого. На сей раз красотка запечатлелась в гамаке напряженно изогнув спинку.

«А ноги зачем раздвинула? Тьфу, смотреть противно», «Все ждем фото с Тимати», «Русалочка попалась в сети», «Чем-то напоминает Ирину Шейк», «Платочек для топа – очень красиво», «Лучше дородной Решетовой и белесой Шишковой», «Скромнее надо быть», — прокомментировали кадр фолловеры.

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