«Скромненько поздравили»: Яна Рудковская запечатлелась с сыновьями и мужем

Продюсер Яна Рудковская поздравила мужа Евгения Плющенко с днем рождения. Знаменитости отметили семейный праздник.

Яна подчеркнула, что 39-летие возлюбленного отметила в кругу только самых близких. Евгений Плющенко позировал в домашней обстановке с сыновьями и любимой избранницей.

Шумную вечеринку с гостями решили организовать позже. А пока именинник нежно обнимал любимых наследников, а его жена позировала для семейного фото, прильнув к ним.

«Скромненько поздравили папу с днем рождения в кругу семьи, гостей позовем чуть позже! Спасибо всем за поздравления! Я счастлива, что у меня такой замечательный и талантливый муж, который делает нас каждый год счастливыми!», – поделилась Рудковская.

К слову, Плющенко и Рудковская нарядили сыновей в одинаковые спортивные костюмы.

Напомним, ранее Яна Рудковская похвасталась роскошными диванами и другой мебелью своего частного самолета. Продюсер летает только с компотом и в самых модных нарядах.

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