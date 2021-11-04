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«Саша, грудь держи! Сейчас выпрыгнет!»: Савельева удивила своими формами в бикини

Звезда все еще остается стройной, как кипарис.

«Саша, грудь держи! Сейчас выпрыгнет!»: Савельева удивила своими формами в бикини
Саша Савельева. Фото: Global look press

Александра Савельева обнародовала в личном блоге эффектные фотокадры в синем купальнике, который немало впечатлил ее поклонников.

В то время, как многочисленные инстакрасавицы все больше увлекаются модой на объемные формы, певица Саша Савельева настойчиво остается собой.

Многим звезда запомнилась еще по первой «Фабрике звезд» 2002-го года. С тех пор она практически не изменилась: та же стройная фигура, те же роскошные волосы. Губы, грудь и бедра певицы тоже остались прежними.

Саша Савельева. Фото: instagram.com/sasha_savelieva/

Судя по всему, артистка гордится своей естественной красотой и грациозностью. В личном блоге звезда неожиданно в разгаре осени решила опубликовать фото в купальнике без пуш-ап, в котором продемонстрировала зону декольте во всей красе. Некоторое подписчики заметили, то лифчик слишком тугой для форм Савельевой.

Саша Савельева. Фото: instagram.com/sasha_savelieva/

«Саша, грудь держи! Сейчас выпрыгнет!», «Тесноват немного лифчик», «Красотка такая!», «Ай, Саша, согрела нас в холода», «Само совершенство, обожаю тебя», — написали пользователи Сети.

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