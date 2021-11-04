«Саша, грудь держи! Сейчас выпрыгнет!»: Савельева удивила своими формами в бикини

Звезда все еще остается стройной, как кипарис.

Александра Савельева обнародовала в личном блоге эффектные фотокадры в синем купальнике, который немало впечатлил ее поклонников.

В то время, как многочисленные инстакрасавицы все больше увлекаются модой на объемные формы, певица Саша Савельева настойчиво остается собой.

Многим звезда запомнилась еще по первой «Фабрике звезд» 2002-го года. С тех пор она практически не изменилась: та же стройная фигура, те же роскошные волосы. Губы, грудь и бедра певицы тоже остались прежними.

Судя по всему, артистка гордится своей естественной красотой и грациозностью. В личном блоге звезда неожиданно в разгаре осени решила опубликовать фото в купальнике без пуш-ап, в котором продемонстрировала зону декольте во всей красе. Некоторое подписчики заметили, то лифчик слишком тугой для форм Савельевой.

«Саша, грудь держи! Сейчас выпрыгнет!», «Тесноват немного лифчик», «Красотка такая!», «Ай, Саша, согрела нас в холода», «Само совершенство, обожаю тебя», — написали пользователи Сети.

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