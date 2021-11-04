В роскошной форме: Рита Агибалова в топике и пудровой мини-юбке предстала во дворе своего особняка на Кипре

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Рита Агибалова уже почти три года вместе с мужем Павлом Марсом и детьми Митей и Бэллой живет на Кипре.

Круглый год семейство наслаждается теплой погодой и роскошной жизнью в собственном особняке.

Рита Агибалова практически всегда ходит в летних нарядах. На этот раз она продемонстрировала простой, но при этом гармоничный и красивый образ для жаркой погоды.

На видео в сторис микроблога Рита Агибалова предстала в топике темно-синего цвета и милой пудровой юбочке длиною значительно выше колен во дворе своего особняка на Кипре.

Как бы невзначай Рита засветила пышную грудь, тонкую талию и стройные ножки, рассказав, что отправляется гулять с домашними питомцами.

«Я как продуктивный трудоголик, только отвезла детей в школу, пошла гулять с Мией, ко мне присоединилась Биби», — поделилась Рита Агибалова.

Напомним, буквально на днях бывшая участница «Дома-2» купила новую машину – автомобиль марки «БМВ». И теперь именно на ней возит наследников в школу.

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