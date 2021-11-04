«Это еще не вся семья»: Нюша собрала за обеденным столом маму, свекровь и пасынков в Дубае

Певица находится на восьмом месяце беременности. На этот раз к ней приехали родные, чтобы провести с ней время.

Нюша уже давно выступает на сцене. Мало кто знает, что она дочка бывшего участника группы «Ласковый май». Владимир Шурочкин даже был ее продюсером, но потом она отказалась от его услуг.

В 2017 году певица вышла замуж за главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. Позже она призналась, что ее избранник был женат, когда они познакомились. Ради нее он оставил жену с двумя детьми.

Вот уже несколько недель Нюша находится в Дубае. Она растит дочку Симбу. Но недавно стало известно, что певица снова ждет ребенка. На этот раз у пары должен появиться сил. Несмотря на то, что артистка уже находится на восьмом месяце беременности, она ведет активный образ жизни и посещает вечеринки.

А 4 ноября к ней и мужу приехали родные. Понадобилась большая машина, чтобы их забрать.

Сначала Сивов запечатлел как дочка гуляет с братом. Мальчик взял девочку под руку. он похвастался, что привез ей подарки: бусы и мягкий цветок.

Потом семья собралась за обеденным столом. Нюша предстала в футболке с убранными в хвост волосами. Рядом с ней сидела мама Ирина Владимировна, а также свекровь. Ее мужа два сына, которые сели с ним. А Симба даже подмигнула в камеру.

«И это еще не вся наша семья», — заметил Игорь.

Поклонники восхитились снимком. Многие отметили, что не знали, сколько родных у звезды. Также комплименты получила ее моложавая мама.

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