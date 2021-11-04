Убрали летние платья подальше? Зря! Рогов показал, как носить их осенью, не боясь замерзнуть

Год от года понятия зимних и летних нарядов все больше взаимозаменяются. Уже никого не смущают модники, шагающие по осенним улицам в пальто и шлепанцах с носками. А шорты давно уже смело носят с колготками.

Настала очередь и легких летних платьев, чтобы использовать их в холода. Как это сделать правильно, показал стилист Александр Рогов на своем YouTube-шоу Rogov live.

«Такое легкое платье можно носить осенью, если вы наденете поверх него уютный классный жакет в клетку. Вместе это смотрится супер! Как будто вы собрались на какой-то музыкальный фестиваль. Я бы добавил сюда шарф объемный и вязаную шапку свою любимую в рубчик», — рассказал Рогов.

В качестве обуви он выбрал замшевые сапоги, которые в этом сезоне очень актуальны. Но, по замечанию ведущего, никогда не выйдут из моды.

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