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Убрали летние платья подальше? Зря! Рогов показал, как носить их осенью, не боясь замерзнуть

Легкие наряды уже давно не считаются прерогативой теплого сезона.

Убрали летние платья подальше? Зря! Рогов показал, как носить их осенью, не боясь замерзнуть
Александр Рогов. Фото: instagram.com/alexandrrogov/

Год от года понятия зимних и летних нарядов все больше взаимозаменяются. Уже никого не смущают модники, шагающие по осенним улицам в пальто и шлепанцах с носками. А шорты давно уже смело носят с колготками.

Настала очередь и легких летних платьев, чтобы использовать их в холода. Как это сделать правильно, показал стилист Александр Рогов на своем YouTube-шоу Rogov live.

Образ для осени с летним платьем. Кадр из YouTube-шоу Rogov live

«Такое легкое платье можно носить осенью, если вы наденете поверх него уютный классный жакет в клетку. Вместе это смотрится супер! Как будто вы собрались на какой-то музыкальный фестиваль. Я бы добавил сюда шарф объемный и вязаную шапку свою любимую в рубчик», — рассказал Рогов.

В качестве обуви он выбрал замшевые сапоги, которые в этом сезоне очень актуальны. Но, по замечанию ведущего, никогда не выйдут из моды.

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