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«Это не ножки, это волшебство!»: Настя Каменских в коротких шортиках взбудоражила сочными бедрами

Артистка отметилась на отдыхе среди солнца и пальм.

«Это не ножки, это волшебство!»: Настя Каменских в коротких шортиках взбудоражила сочными бедрами
Настя Каменских. Фото: Instagram.com/kamenskux

Исполнительница Настя Каменских поделилась новой фотографией на личной странице в Instagram. Знаменитость предстала в джинсовых мини-шортах и засветила загорелые «гром»-бедра.

Каменских вышла на прогулку в принтованной черной футболке и шортах им в тон. Шорты с разрезами и широким ремнем с серебристой пряжкой оголили аппетитные ножки Насти.

Певица завершила соблазнительный образ сумкой и ботинками Prada. Каменских улыбнулась, показав ослепительно белые зубки.

Настя Каменских. Фото: Instagram.com/kamenskux
Настя Каменских в коротких шортах. Фото: Instagram.com/kamenskux

Поклонники Каменских не сразу узнали Настю. Некоторым артистка показалась моложе, чем обычно.

«Такая милаха, девчуля,  словно 18 лет», «Красоточка», «Это не ножки, это волшебство!», «Как всегда, просто восхитительна», «Лучезарная», «Хорошие ножки», «Шикарная фигура у вас», «Какая у вас огненная фигурка!»,  – оставили комплименты для Каменских фолловеры.

Напомним, ранее Настя Каменских похвасталась сочной фигуркой в лимонном мини-платье с пышными рукавами. С помощью нового наряда певица поддержала тренд на рукава-буфы.

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