Наталья Водянова в серебристом платье мидакси и босоножках посетила светский раут в Катаре

Модель побывала на церемонии награждения Fashion Trust Arabia в Доха. Она увиделась с мировыми звездами, включая Наоми Кэмпбелл. Для такого случая жена Антуана Арно выбрала броский лук.

Наталья Водянова уже давно стала мировой знаменитостью. Она родилась в Нижнем Новгороде, но уже в 17 лет уехала в Париж, чтобы строить карьеру модели. Позже Наталья признавалась, что не думала про успех, который в итоге на нее обрушился. Теперь она знает именитых модельеров и дружит со многими Модными домами. Более того, модель стала мамой пятерых детей и вышла замуж за миллиардера Антуана Арно.

В последнее время звезда подиумов отдыхала с семьей. Она гуляла с наследниками на природе, а также возила их в Диснеленд. А вот с мужем на днях Наталья устроила романтический вечер. Но теперь она вернулась к работе и накануне приехала в Катар, где посетила церемонию награждения Fashion Trust Arabia в Доха.

Для такого случая Водянова облачилась в серебристое платье мидакси с черной водолазкой. Необычный лук дополнили золотистые босоножки с завязками.

«Так рада вернуться в Доха, чтобы чествовать местные молодые таланты с Fashion Trust Arabia. Вместе с давним другом House of waris я вручил награду в категории ювелирных изделий невероятному Алиа бин Омар», — написала звезда.

На светском рауте Наталья встретила свою коллегу Наоми Кэмпбелл, которая облачилась в легкое платье с перьями. Она обняла русскую красавицу.

Поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная мама и осыпали ее комплиментами. «Наташа!! Привет от нижегородки!», «Водянова прекрасна как всегда», «Такая эффектная», «Это очень красиво», «Как же вы хороши», — стали писать пользователи Сети.

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