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Удивленные лица у всех: Ярушин устроил заговор перед голосованием в шоу «Звезды в Африке»

Новая серия популярного реалити стала интригующей. Первое голосование, где под угрозой «вылета» оказались все.

Удивленные лица у всех: Ярушин устроил заговор перед голосованием в шоу «Звезды в Африке»
Стас Ярушин. Фото: пресс-служба канала ТНТ

В этом году Ольга Бузова и Михаил Галустян целый месяц провели в Африке на съемках. Теперь зрители с интересном следят за тем, как развивались события на проекте. Виктория Боня, Анна Хилькевич и другие известные персоны уже покинули шоу, но их место заняли новички.

Раньше у тех, кто приходил в лагерь был иммунитет на одно голосование. Но теперь новичики больше не приходят, а значит под угрозой «вылета» находятся все.

Каждая серия начинается с того, что несколько участников отправляются на испытания. На этот раз шанс показать себя выпал Михаилу Башкатову и Лене Катиной.

Лена Катина. Фото: пресс-служба канада ТНТ

Они должны выиграть как можно больше еды для коллег, так как иначе их могут выгнать. ы. Результат испытания может помочь им избежать номинации на голосовании. Но что-то задумал Стас Ярушин он устроил заговор, в который попытался втянуть и модель Вику Одинцову.

На кадрах с голосования лица вытянулись от удивления у всех. Даже Ярушин был поражен, не говоря о Мите Фомине, Светлане Пермяковой и Андрее Гайдуляне.

Что именно произошло, зрители узнают уже в 7 ноября в 20:00 в новом выпуске шоу «Звезды в Африке» на ТНТ.

Участники шоу «Звезды в Африке». Фото: пресс-служба канала ТНТ

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«Звезды в Африке»Вики ОдинцоваКанал ТНТОльга БузоваСтас Ярушин