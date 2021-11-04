Крохотные ножки в пинетках: Костенко засняла новорожденного сына Тарасова в коконе-люльке

Анастасия Костенко уже давно состоит в браке с Дмитрием Тарасовым. Раньше многие ее критиковали, так как считали, что «Вице-мисс Россия» увела футболиста у Ольги Бузовой. Уже спустя год после развода спортсмен сыграл с ней свадьбу, а потом она родила от него дочку Милану. В 2020 году у них появилась вторая дочка Ева. В этом году Костенко снова объявила о беременности.

Еще во время вечеринки в честь будущего малыша Тарасов узнал, что у него будет долгожданный сын. Радостное событие случилось 29 октября. В одном из столичных роддомов Анастасия стала мамой в третий раз. Малыш получил имя Алексей. Уже спустя несколько дней мама и новорожденный оказались дома. Футболист не только был рядом с женой во время родов, но и забрал ее домой вместе с дочками.

4 ноября Костенко показала, как теперь выглядит ее утро. Она запечатлела крохотного сына в боди и пинетках. Он лежал в коконе-люльке.

«Доброе утро», — написала жена спортсмена.

Она также рассказала, что еще приходит в себя после произошедшего. Анастасия отметила, что все время проводит с сыном, а дочки наблюдают за ней. Она пока не знает, будут ли наследницы ревновать ее к братику. По ее словам, пока у них дома царит идиллия. Поклонники восхитились маленьким сыном Тарасова. К слову, родители не прячут лицо крохи. Они также делились кадрами из роддома.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.