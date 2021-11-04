«Маслякову нужно было застраховать себя от таких действий»: Стас Ярушин высказался о шоу «Игра»

Бывший квнщик Стас Ярушин заявил, что прекрасно понимает реакцию Александра Маслякова на новый юмористический проект.

Актер и продюсер, бывший игрок двух команд КВН «Уездный город» и «ЛУНа», звезда сериала «Универ» Станислав Ярушин стал гостем YouTube-шоу «Алена, блин!».

Во время него, в частности, Станислав Ярушин прокомментировал свое отношение к шоу «Игра», которое сейчас приостановлено.

«Хорошее шоу, хороший юмор. Это энергетика, собраны лучшие ребята – КВН вернулся», — высказался Стас Ярушин.

Когда же ведущая YouTube-шоу Алена Жигалова напомнила Стасу Ярушину о негативной реакции на этот проект основателя и бессменного ведущего КВН Александра Маслякова, тот заявил, что понимает его.

«Конечно, Александру Васильевичу неприятно. Я его прекрасно понимаю. Нужно было себя как-то застраховать от таких действий. Времена меняется. Сейчас век контента. Люди столько всего снимают, делают. Вот и продюсеры Comedy Club сделали вот такую тему», — объяснил Стас Ярушин.

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